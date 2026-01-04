الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 01:14 مساءً - اسماء قبيلة سبيع والعشائر التي تضمها

اسماء قبيلة سبيع والعشائر التي تضمها من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وهذا لأن تلك القبيلة أحد قبائل هوزان العدنانية، ومنتشرة بكثرة في المملكة العربية السعودية، كما أن لها الكثير من البصمات في التاريخ، وهي من أعرق وأقدم القبائل وتضم عدد كبير من الأشخاص، لذلك نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز تفاصيل عن قبيلة سبيع والعشائر التي تضمها.

يوجد الكثير من اسماء قبيلة سبيع والعشائر التي تضمها وهذا لأنها قبيلة كبيرة الحجم وتتفرع منها العديد من العائلات، حيث تضم القبيلة 3 قبائل رئيسية وتلك العشائر يتفرع منها عائلات أخرى.

1- قبيلة بني عمر

هي أحد الفروع الرئيسة من قبيلة سبيع، وتنقسم إلى قسمين آخرين وهما صعبة وخضران، حيث تتكون تلك الأقسام من العشائر التالية:

الجمالين : تكونت تلك العائلات من الغمضان ومرخان وآل خيوط وآل محيسن وآل بليدان وآل غنام وآل أبو دريب

المدارية: عاشت هذه العائلات في الخرمة والغيلانه والغريف ومركز الشعب وام رجوم والزلفي، وفي قطر.

العزة : تواجدت تلك العائلة في مركز مناو والمزاحميه ونسا والحاير ومركز العويند وضرما

آل علي : الزغب والحنابشة والغضاريف والجعدان.

العرينات : انتشروا في الكثير من البلاد المختلفة، مثل الصمان والمحمل والشيحيه والقصيم

النبطة : انتشرت تلك العائلات في الصمان والسيح والحفيرة وحفر العتش.

الجبور : وهم الذين انتشروا في وادي الحيسيه ومركز بوضه ونساح وسدوس، وبعض الأماكن الأخرى.

الصملة: توزعت تلك العائلات في مركز سميح والخرمة ورماح والغريف، كما تواجدوا في الصمان والنعيريه.

2- قبيلة آل عمير

تعتبر قبيلة آل عمير أحد الفروع الرئيسية من قبيلة السبيع، وهي من القبائل الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وتضم العشائر التالية:

الصنادلة : تكونت تلك العائلات في المخاضير وآل برود والكلاهيس وىل بنية الزورة، كما أنهم انتشروا في الأملح والعماير ورنيه.

المكاحلة : انتشروا في مركز خدان ووادي المياه، كما تواجدوا في مدينة الرياض ودولة الكويت، وغيرهم الكثير من الأماكن.

المفالحة : وتضم عائلات المعارفة والثالبين والحمادين والدهيرات والعششة وآل سفران والسلافين والقفصة والطوير وآل براك.

المشاعبة: تواجدوا في الأملح والمهمل والمزاحمية ووادي حنيفة والعطف، وقد دخل بعضهم في قبيلة تسمى بالسهول

3- قبيلة الزكور

تلك القبيلة المتفرعة من قبيلة ذكور تضم عدد كبير من العائلات حيث تضم الآتي:

الفراعنة : تكونت تلك القبيلة من الجهران والشمالين والطلاحين والقنافذة والغضاوين.

المجامعة : وتضم الشيابين والمنيفات والوركان والمخاضير والطوارشة والوثالين

الملوح : وبها عائلات آل إبراهيم والنماشين والوهاطين وآل زهير والهجارسة وآل عجيبان وآل هيف.

السودة : وبها عائلات المحاورة والشموس والفصلان وآل عاتب

الوزران: وتضم عائلات الحراملة والبياضين والمناغصة والكرابيح والصعبة، وغيرهم.

نسب قبيلة سبيع

يسأل الكثير من الأشخاص عن أصل نسب قبيلة سبيع، حيث يعود نسب القبيلة إلى سبيع من بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وعاش أهل القبيلة في أراضي الجزيرة الغربية وتمكنوا من السيطرة على أكبر قدر من الأراضي.

قبيلة السبيع كانت من القبائل التي لها العديد من التشعبات والفروع، كما أنها تضم عدد كبير من الأشخاص، وهذا ما جعل الكثير يسأل عن اسماء قبيلة سبيع والعشائر التي تضمها وهذا من أجل التعرف أكثر على تلك القبيلة وعلى جذورها.