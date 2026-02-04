تابع الان خبر افتتح وزير الإعلام المنتدى السعودي للإعلام الخامس تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكّل” لتعزيز الابتكار الإعلامي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - افتتح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبشعار “الإعلام في عالم يتشكل”، بمشاركة أكثر من 300 قائد وخبير إعلامي من أكثر من 20 دولة، في فعاليات تتضمن 150 جلسة حوارية ومعرض FOMEX، بهدف تعزيز الإعلام، الابتكار، التقنية، الصحافة، المحتوى الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الثقافة الإعلامية، التأثير الدولي، وتمكين الشباب الإعلامي.

وشدد وزير الإعلام على أن المنتدى يترجم رؤية المملكة الإعلامية ضمن رؤية 2030، التي ترتكز على بناء منظومة إعلامية متكاملة، تجمع بين الحرية والمسؤولية، وتوظف التقنية لتعزيز المحتوى الهادف والمبتكر، مع التركيز على حماية النشء وبناء بيئات إعلامية واعية، وتقديم الإعلام كأداة للمعرفة والتنمية، لا مجرد سلعة للاستهلاك.

وأعلن الدوسري إطلاق 12 مبادرة استراتيجية، منها معسكر الابتكار الإعلامي Saudi MIB بالشراكة مع “سدايا”، وبرامج الابتعاث الإعلامي لتأهيل 100 موهبة سعودية، وإطلاق “سعوديبيديا” بالترجمة إلى خمس لغات عالمية، بالإضافة إلى وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ومبادرة “تمكين” لدعم المشاريع الريادية الإعلامية، ومسار “ملتقى صُنّاع التأثير إمباك” بمشاركة أكثر من 2000 صانع محتوى من 90 دولة.

وأشار إلى أن المنتدى يعكس التحول الإعلامي في المملكة، ويدعم الاقتصاد الإبداعي، ويعزز حضور الإعلام السعودي عالميًا، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة لإنتاج المحتوى الإعلامي المؤثر، وتسهم المبادرات الجديدة في تطوير المهارات وبناء القيادات الإعلامية، مع ضمان أثر مستدام على المجتمع المحلي والدولي.