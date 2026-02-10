الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - شروط بنك التسليف للزواج 1447 لصاحب القرض والكفيل

ما هي شروط بنك التسليف للزواج؟ وما هي متطلبات قرض الزواج بنك التسليف؟ إذ يقدم بنك التسليف العديد من البرامج التمويلية من أجل مساندة العديد من المواطنين المتعثرين، ومن بين هذه البرامج برنامج تمويل الزواج، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض لكم كافة شروط الحصول على تمويل الزواج من بنك التسليف.

شروط بنك التسليف للزواج

حدد بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف باسم بنك التسليف مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر كي يتمكن الفرد من الحصول على قرض الزواج، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

من الضروري ألا يقل عمر المقترض عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 70 عامًا.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم قيمة الت 14,500 ريال سعودي.

لا بد أن يكون الزواج للمرة الأولى، باستثناء وفاة الزوجة الوحيدة.

يشترط إضافة الزوجة إلى سجل الأسرة.

يقتضي على المقترض أن يقدم عقد الزواج معتمد من قِبل المحكمة المختصة.

من الضروري ألا تزيد المدة التي مضت على تاريخ الزواج عن سنتين.

لا بد ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عامًا.

يجب أن يكون الكفيل موظفًا حكوميًا، ولا يقل راتبه عن ثلث القسط الشهري.

لا بد ألا يكون الكفيل ضامنًا في قرض آخر.

مزايا قرض الزواج من بنك التسليف

سنعرض لكم كافة مزايا التي يقدمها تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، وهي:

قد يصل التمويل إلى 60,000 ريال سعودي، ولكن إذا كان عمر المقترض يتراوح ما بين 60 حتى 65 عامًا يصل التمويل إلى 30,000 ريال سعودي، إذا كان عمر المقترض يتراوح ما بين 65 عامًا حتى 70 عامًا يصل التمويل إلى 18,000 ريال سعودي.

يصل مدة التمويل إلى خمس سنوات.

يتم سداد الأقساط بشكل شهري.

لا يوجد أيّ رسوم إدارية.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يتم الإعفاء من سداد بقية الأقساط، وذلك وفق لشروط وثيقة التأمين.

متطلبات قرض الزواج بنك التسليف

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن مجموعة من الأوراق الرسمية التي يجب تقديمها للموظف عند تقديم طلب الحصول على تمويل الزواج، وتتمثل هذه الأوراق على النحو التالي:

صورة من بطاقة هوية الشخص المقترض.

نسخة من سجل الأسرة، ولا بد من إضافة الزوجة به.

صورة من عقد النكاح مصدق من قِبل المحكمة المختصة.

شهادة الآيبان مصدقة من البنك التجاري.

إرفاق شهادة وفاة الزوجة الأولى، وذلك في حال وفاة الزوجة الأولى.

نسخة من كشف حساب لآخر ثلاث رواتب معتمدة من قِبل البنك التجاري، وذلك للموظف الحكومي.

إذا كان الشخص المقترض موظفًا بالقطاع الخاص، لا بد من إرفاق هذه الوثائق (صورة من هوية الكفيل، شهادة تعريف لراتبه وراتب الكفيل موقعة ومختومة من جهة العمل ومعتمدة من الغرفة الجنائية لمدة لا تزيد عن 60 يومًا، شهادة مدد وأجور من موقع التأمينات لا تزيد تاريخ الإصدار عن 60 يومًا).

في حال كان المقترض موظفًا بشركة حكومية، لا بد من رفع هذه المستندات (شهادة مدد وأجور من موقع التأمينات، ولا يتعدى تاريخ إصدارها الـ 60 يومًا، كشف حساب لآخر ثلاثة رواتب موثقة من البنك التجاري).

إذا كان المتقدم طالبًا او متسببًا، يجب رفع هذه الوثائق (صورة من هوية الكفيل، بيان رسمي لراتب الكفيل موثقة من جهة العمل وموثقة من الغرفة الجنائية لمدة لا تتعدى الـ 60 يومًا).

في حال كان المتقدم متقاعد حكومي، يجب عليه إرفاق كشف حساب لآخر ثلاث رواتب مصدقة من بنك التجاري.

أمّا إذا كان المتقدم متقاعد تأمينات، يجب عليه إرفاق ما يلي (شهادة تعريف بالراتب التقاعدي من موقع التأمينات، شهادة تعريف لراتب الكفيل موقعة ومختومة من جهة العمل وموثقة من الغرفة الجنائية لمدة لا تتعدى الـ 60 يومًا).

شروط بنك التسليف للزواج، هذا ما تم توضيحه بشكل مفصل خلال الفقرات السابقة للشخص المقترض، والكفيل، كما عرض مزايا قرض الزواج، وفي النهاية ذكرنا لكم كافة متطلبات هذا القرض.