بخطوات بسيطة طريقة تسجيل الدخول إلى منصة زراعي نحال في السعودية عبر الرابط

تم الإعلان من فترة مسبقة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أنه يمكن لأي شخص أن يحصل على رخصة نحال الكترونيا، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الزراعة، فإذا أردت أن تستخرج التصاريح والوثائق الخاصة بالمناحل، فقط قم باتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، ومعرفة كيفية استخراج التصاريح الخاصة بالمناحل، وغيرها من التفاصيل الاخرى، تابع باقي المقال.

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإطلاق منصة زراعي الإلكتروني، التي تعد من أهم المبادرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية عام 1447 هجريا، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، التي يستفيد منها كل من النحالين، وأصحاب المواشي، كما يستفاد منها المزارعين، والجدير بالذكر أنه يمكن أن تصدر أي تصريح تريده إلكترونيا، دون أن تضطر إلى الذهاب إلى مكان، من خلال المنصة، كما يمكن أن يحصل أي نحال علي هذه الخدمة عبر إحداثيات الموقع، حيث تقوم فرق المسح الميدانى بمسح المواقع لتقرر إذا كان مناسب للعمل أو لا.

كيفية استخراج رخصة النحال

يمكنك أن تستخرج رخصة النحال عبر المنصة التي أنشأتها وزارة البيئة والزراعة والمياه، ولكن يجب أن تتوفر عدة شروط قبل البدء في استخراج هذه الرخصة، وهي كالتالي:

أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة زراعي من هنا.

قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، في النموذج الخاص بالبيانات.

قم بتسجيل الدخول عبر الموقع.

قم بإعادة كتابة رمز التحقق المرئي الذي تم إرساله إليك.

قم بالضغط على أيقونة تراخيص المناحل.

قم بتحديد خيار تسجيل منحل حالي.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة الخاصة بـالمنحل وصاحبه.

يجب إرفاق صورة شخصية خاصة بصاحب المنحل في مكانها الصحيح.

قم بالضغط على كلمة حفظ.

توجد عدد من الشروط يجب قراءتها، ثم وافق عليها.

اضغط على ارسال الطلب، بعد اتباع الخطوات السابقة.

كيفية تسجيل الدخول في منصة زراعي

حتى تستطيع الحصول علي خدمات المنصة، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة، وذلك من خلال عدة خطوات، وهي كالتالي: