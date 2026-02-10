بقرار ملكي عاجل!! طائرة إغاثية سعودية تتجه لمساعدة الشعب اللبناني

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - غادرت الطائرة الإغاثية السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم في الساعة الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيرها مركز الملك سلمان من أجل إغاثة والأعمال الإنسانية.

مساعدات من السعودية للشعب اللبناني

تحمل الطائرة العديد من المساعدات الغذائية والطبية وإيوائية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك من أجل إنقاذ مجموعة من التوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملكة سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبناني جراء الأزمة الإٍنسانية التي يمر بها وتجسداً الدور الإٍنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة في الأزمات.