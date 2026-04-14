جامعة جدة تستقبل وفد الهيئة العامة للموانئ وتوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة جدة وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للموانئ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع، يرافقه نائب الرئيس لقطاع التمكين، ونائب الرئيس لعمليات الساحل الغربي، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد رئيس جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبيد بن علي آل مظفّ، عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع موسع تم خلاله استعراض فرص التعاون المشترك، وبحث سبل التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الموانئ والنقل البحري، بما يعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ويدعم توجهات التنمية الوطنية.

وفي ختام الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة تسهم في تطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرات البشرية والبحثية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمنت مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة:

التعاون في المجالات اللوجستية والنقل البحري، إضافة إلى المجالات التخطيطية والتنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والهندسية والتعليمية والتقنية.

التعاون في مجالات التدريس والتدريب والاستشارات والبحوث والابتكار والتوثيق وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

تبادل الخبرات العلمية والعملية، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة.

تطوير برامج ومبادرات نوعية تخدم قطاع النقل البحري.

التنسيق لإطلاق برامج أكاديمية متخصصة، تشمل الدبلوم والماجستير التنفيذي في إدارة الموانئ والقطاع البحري.

دعم المبادرات البحثية لمعالجة التحديات التنموية والتطويرية.

تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة.

التعاون في مجالات التدريب الإلكتروني وفق أفضل الممارسات.

إتاحة الفرص لمنسوبي الطرفين للمشاركة في البرامج التطويرية والفعاليات العلمية.

تبادل المعلومات بما يسهم في إثراء مجالات التعاون.

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر في القطاعين العام والخاص.

تعزيز برامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعة.

التوسع في مجالات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلاً.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الموانئ، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية المملكة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.