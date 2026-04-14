مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ

وأوضح المدير العام للمركز عبدالله سندي أن الخطة التشغيلية لهذا الموسم جرى إعدادها وفق مسارات تنظيمية وميدانية مدروسة، شملت رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية حركة الحافلات، ويدعم كفاءة عمليات الإرشاد منذ لحظة الوصول وحتى استكمال التوجيه إلى مقار السكن.
من جانبه أشار نائب مدير عام المركز ياسر كردي إلى أن الخطة تشمل تطوير آليات العمل الميداني ورفع كفاءة نقاط الإرشاد، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة التوجيه ويقلل زمن الانتظار.
ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، لضمان تقديم خدمات ميدانية عالية الكفاءة لحجاج الخارج.
