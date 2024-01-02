الامارات | تجاهل مكالمة ميسي.. نجم أرجنتيني يرفض اللعب مع "الأسطورة" في إنتر ميامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ماركوس روخو رفض فرصة الانضمام إلى ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

وقالت رفض فريق مانشستر يونايتد "المتخبط" في الدوري الإنجليزي فرصة لمِّ شمل ماركوس روخو مع ليونيل ميسي على الرغم من تلقيه مكالمة هاتفية خاصة بالانتقال.

وتعاقد إنتر ميامي مع عددٍ من زملاء ليونيل ميسي السابقين منذ انضمامه إلى النادي، مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، لكن ماركوس روخو قرر البقاء في بوكا جونيورز.

وتابعت ميرور: "رفض ماركوس روخو، مدافع مانشستر يونايتد السابق، فرصة الانضمام إلى ليونيل ميسي في إنتر ميامي".

وقالت: "كان من الممكن أن يصبح روخو، الذي كان زميلًا دولياً مع ميسي بين عامي 2011 و2019، أحدث توقيع رفيع المستوى لميامي بعد التعاقد مع مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق لويس سواريز في انتقال مجاني من غريميو".