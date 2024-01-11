ريال مدريد يسحق أتلتيكو بخماسية ويبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية



حقق ريال مدريد انتصار كبيرا (5-3) أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.



سجل للملكي أنطونيو روديجر، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، وستيفان سافيتش (هدف عكسي)، وإبراهيم دياز في الدقائق (20، 30، 85، 115، 122)، بينما أحرز لأتلتيكو ماريو هيرموسو، وجريزمان، وروديجر (هدف عكسي) في الدقائق (7، 37، 78).



ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، المقرر إقامته الأحد المقبل، الفائز من برشلونة وأوساسونا.



وبدأت المباراة بضغط من الفريقين، وكاد صامويل لينو أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 5، بتسديدة قوية تصدى لها حارس الملكي كيبا.



ونجح الروخيبلانكوس في تسجيل التقدم (7)، من ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان من الطرف الأيسر، وصلت لهيرموسو الذي كان من دون رقابة، وارتقى وسدد على يسار الحارس كيبا.



ونجح الريال في التعادل (20)، بنفس سيناريو هدف الأتلتي، فمن ركلة ركنية نفذها مودريتش من الطرف الأيسر، وصلت لروديجر الذي اندفع بقوة وسدد أسفل يمين الحارس أوبلاك.



وأضاف فيرلاند ميندي الهدف الثاني لريال مدريد (29)، حيث تلقى تمريرة من داني كارفاخال، وصوب بوجه القدم الخارجي أسفل يمين الحارس أوبلاك.



وحاول فينيسيوس تسجيل الهدف الثالث، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 33.



وأعاد جريزمان أتلتيكو للمباراة بالهدف الثاني (37)، إذ تلقى تمريرة من دي باول وصوب أسفل يمين الحارس كيبا، وهو الهدف الذي جعله الهداف التاريخي للروخيبلانكوس برصيد 174.



ومع بداية الشوط الثاني، صوب صامويل لينو كرة على حدود المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 53.



وورط روديجر ريال مدريد في الهدف الثالث، حيث أرسل ريكيلمي كرة عرضية حاول الحارس كيبا التصدي لها لترتد في مدافع الملكي وتسكن الشباك في الدقيقة 78.



وحاول ريال مدريد العودة في النتيجة، حتى نجح داني كارفاخال في تسجيل الهدف الثالث، بعد عدة محاولات من فينيسيوس وبيلينجهام تصدى لها أوبلاك والدفاع، قبل أن تصل لكارفاخال الذي أرسل صاروخية في شباك الروخيبلانكوس (85).



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3) ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.



واستمرت المحاولات، حتى أرسل كارفخال كرة عرضية داخل المنطقة نحو خوسيلو، لكنها ارتطمت بالمدافع ستيفان سافيتش الذي وضعها بالخطأ في شباك زميله أوبلاك، ليمنح الميرنجي هدف الانتصار القاتل.



وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، استغل إبراهيم دياز تمريرة من خوسيلو وتقدم الحارس أوبلاك لخط الوسط، وانطلق وسدد الهدف الخامس، ليعبر بالملكي لنهائي كأس الملك.



(كورة)