إحصائيات مذهلة في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بكأس السوبر الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد مباراة ماراثونية في كأس السوبر الإسباني.

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بين ريال مدريد وأتلتيكو بنتيجة 3-3، ليتم الاتجاه إلى الوقت الإضافي، الذي نجح فيه الميرنجي في خطف الفوز.

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وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، ليواجه الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا.

إحصائيات مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر

شهدت المباراة استحواذ ريال مدريد بنسبة 57٪، حيث سدد 22 تسديدة بينهم 10 على المرمى، وقام لاعبوه بتمرير 910 تمريرة بدقة وصلت 90٪.

وارتكب لاعبو ريال مدريد 10 أخطاء في مباراة ديربي كأس السوبر الإسباني، وحصلوا على بطاقة صفراء و11 ركلة ركنية، ووقعوا في مصيدة التسلل مرة واحدة.

بينما بلغت نسبة استحواذ أتلتيكو مدريد في المباراة 43٪، وسدد 11 تسديدة بينهم 6 على المرمى، وقاموا بتمرير 701 تمريرة بدقة وصلت 88٪.

ووقع لاعبو أتلتيكو مدريد في 19 خطأ خلال المباراة أمام ريال مدريد، ووقعوا في مصيدة التسلل مرتين، وحصلوا على 4 ركنيات.