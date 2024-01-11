ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة بخماسية في أتليتكو ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد في تحقيق، فوزاً كبيرًا على غريمه ومنافسه التقليدي أتلتيكو مدريد، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب الرياض بالمملكة العربية السعودية، بدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

افتتح ماريو هيرموسو أولى أهداف المباراة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل رودريجو لريال مدريد في الدقيقة 20، ثم ضاعف الريال النتيجة في الدقيقة 29 بأقدام ميندي، لكن أنتونيو جريزمان كان له كلمته وتعادل للروخيبلانكوس في الدقيقة 37 ضمن أحداث الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني إثارة غير متوقعة، بعدما سجل رودريجيز لاعب الريال هدف بالخطأ في مرماه، معلنا تقدم أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن داني كارفخال قتل فرحة الروخي بلانكوس وسجل هدف التعادل للميرنجي في الدقيقة 85.

وأضاف ريال مدريد الهدف الرابع عن طريق ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 116 من الشوط الإضافي الثالث، ثم أضاف ابراهيم دياز الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 120 من الشوط الإضافي الرابع.

بهذا الفوز تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد حسم ديربي مدريد، في انتظار الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا التي ستلعب غدًا.

ريال مدريد يشارك في البطولة بصفته بطل كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، بينما أتلتيكو مدريد يشارك كثالث الدوري الإسباني، بالإضافة لبرشلونة حامل لقب الدوري، وأوساسونا وصيف الكأس.