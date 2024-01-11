كأس الأمم الأفريقية .. نسور نيجيريا تسعى للقب الرابع

ياسر رشاد - القاهرة - لو كان هناك منتخب يسعى لمحو خيبة الآمال في السنوات الأخيرة من خلال النسخة المقبلة في كأس الأمم الافريقية والتي ستنطلق يوم السبت المقبل في العاصمة الايفوارية ابيدجان فهو بمنتهى التأكيد منتخب نيجيريا.

منتخب نيجيريا الذي سقط في النسخة الأخيرة عام ٢٠٢١ في الدور الثاني وخرج من تصفيات كأس العالم بشكل درامي يسعى للتعويض من خلال كأس الأمم الافريقية حيث تسعى نسور نيجيريا إلى اقتناص اللقب الأفريقي و زيادة رصيدهم لقب رابع بعد القاب ١٩٨٠ في لاجوس و ١٩٩٤ في تونس واخيرا ٢٠١٣ في جنوب افريقيا .

منتخب نيجيريا دائما مرشح تقليدي للفوز باللقب نظرا لتخمة النجوم التي يعج بها منتخب النسور في كل البطولات وبالتالي فدائما ما تكون نسور نيجيريا ضمن المرشحين الأوائل للقب لذلك فالضغوط كبيرة للغاية على المدير الفني البرتغالي جوزية بيسيرو والذي لا يحظى بالتعبير المطلوبة بين الجماهير النيجيرية .

جوزية بيسيرو واحد من المدربين المخضرمين في عالم كرة القدم البرتغالية مثله مثل جوزية مورينيو و كارلوس كيروش ويملك سيرة تدريبية ممتازة وقيادة للمنتخبات واندية في كل القارات سواء في أوربا او اسيا او افريقيا او امريكا الجنوبية و منها ايضا العمل كمساعد مدرب في نادي ريال مدريد . لكن كل هذا لا يعني النيحيريون في شىء فسجل بيسيرو مع منتخب نيجيريا متواضع للغاية ففي ١٤ مباراة تولى خلالها قيادة نيجيريا فاز في ستة مباريات وخسر خمسة مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ويخشى النيجيريون من استمرار هذا السجل في البطولة.

نجوم نيجيريا في البطولة

فيكتور اوسمين ( نابولي الإيطالي)

كريستيان ايهاناتشيو ( ليستر سيتي الانجليزي)

احمد موسى وصامويل شاكويزي .