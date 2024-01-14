صلاح يبحت عن كسر عقدة المباريات الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يقود نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، المنتخب المصري خلال هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والذي يستهلها المنتخب المصري بمواجهة منتخب موزمبيق مساء اليوم الأحد.

ويبحث محمد صلاح خلال مباراة اليوم عن كسر عقدة المباريات الافتتاحية له في البطولة، التي لازمته طوال الثلاث نسخ الماضية الذي خاضهم رفقة الفراعنة " بالكان"، بداية من نسخة 2017 بالجابون حتى النسخة الأخيرة 2021 بالكاميرون، مروراً بنسخة 2019 بمصر.

وشارك صلاح خلال هذه النسخ، في الثلاث مباريات الافتتاحية في المجموعة، حيث لم يتمكن من التسجيل في لقاء الافتتاح أمام منتخب مالي ببطولة 2017 بالجابون، والذي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وشهدت مباراة الافتتاح في بطولة 2019 بمصر، فوز المنتخب المصري بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي، أحرزه اللاعب محمود حسن " تريزيجية"، بينما تلقى المنتخب المصري الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب نيجيريا، في مباراته الأولى بالنسخة الماضية من البطولة 2021 بالكاميرون.

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