مهاجم إيفرتون السابق: محمد صلاح من أفضل أساطير الكرة الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - شدد ياكوبو ايجبيني، مهاجم إيفرتون الإنجليزي السابق، عن أن الدولي المصري محمد صلاح يعد واحد من أفضل أساطير كرة القدم الإفريقية على مر التاريخ.

وأوضح ياكوبو أن صلاح حقق جائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي مرتين، حيث يعد هذا الإنجاز جيد للغاية.

تصريحات ياكوبو

تحدث ياكوبو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث قال: "بالتأكيد محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي مرتين، وهذا جيد للغاية".

وتابع: "صلاح لا يزال واحدًا من أفضل الأساطير في إفريقيا، ليس الآن فحسب، بل على مر العصور".

وأكمل ياكوبو تصريحاته: " مو يسجل الكثير من الأهداف مع ليفربول إنه لاعب عظيم، وكرة القدم المصرية قوية ولديها أيضًا العديد من اللاعبين الكبار الآخرين".

وأختتم مهاجم إيفرتون السابق تصريحاته، فقال: "محمد صلاح ليس من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول فقط، بل أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".