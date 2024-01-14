رد فعل صادم لـ محمد صلاح بعد هدفي موزمبيق في شباك منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا

أبدى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي رد فعل صادم عقب، هدفي موزمبيق في شباك الفراعنة، بكأس أمم أفريقيا 2023.

ويلاقي محمد صلاح رفقة منتخب مصر نظيره موزمبيق في الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، في كوت ديفوار، على ملعب فيلكس بوانيي.

وتقدم منتخب مصر على نظيره موزمبيق بالهدف الأول عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة.

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وتعادل منتخب موزمبيق في الدقيقة 52 عن طريق ويتي، وسط عدم تركيز من مدافعي منتخب مصر.

وتقدم منتخب موزمبيق بابهدف الثاني عن طريق سيليسيو باوكي، في الدقيقة 58، بكرة مرت بشكل غريب من بين مدافعي منتخب مصر لينفرد بالشناوي ويسددها لداخل الشباك.

وانتابت محمد صلاح نجم منتخب مصر صدمة قوية عقب هدفي موزمبيق، حيث وقف يضحك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر.

تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق بكأس أمم أفريقيا 2023

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي محمد عبدالمنعم أحمد حجازي ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد زيزو، محمد النني.

في الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، مصطفي محمد، محمد صلاح.