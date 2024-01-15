صلاح ينقذ مصر بالتعادل أمام موزمبيق في افتتاحية المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2023

الرياص - اسماء السيد - أنقذت ركلة الجزاء التي سجلها محمد صلاح في الوقت بدل الضائع، منتخب مصر من الخسارة أمام موزمبيق في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبدا الفوز واردا بعد هدف مصطفى محمد الذي وضع فريق الفراعنة في المقدمة بعد 89 ثانية فقط من بداية زمن المباراة.

لكن ويتي وكليسيو سجلا هدفي التقدم في بداية الشوط الثاني ليعطيا الأمل لفريق المامبا الموزمبيقي في تحقيق أول فوز على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية.

لكن أحلامهم تحطمت عندما سجل صلاح هدف التعادل من ضربة جزاء بعد أن أمسكه اللاعب دومينغوس ماكانزا.

وجاء قرار ركلة الجزار عندما تدخل حكم الفيديو المساعد ليوصي الحكم الموريتاني بيدا داهاني بالعودة إلى الشاشة المراجعة "فار". وحافظ صلاح على رباطة جأشه ليسجل ركلة الجزاء عبر القائم الأيسر في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي للشوط الثاني .

وعلى الرغم من تقدمهم المبكر، فشل المنتخب المصري، حامل اللقب سبع مرات، في إظهار الكثير من خلال اللعب الهجومي السلس، حيث لم يتمكن صلاح من ممارسة أي تأثير كبير على مجريات اللقاء.

وتحدث مهاجم ليفربول، البالغ من العمر 31 عاما، عن رغبته في الفوز بكأس الأمم لأول مرة، بعد أن خسر المباراة النهائية مرتين - بما في ذلك قبل عامين في الكاميرون - لكن على المدرب روي فيتوريا أن يعلم أن فريقه يجب أن يتحسن إذا أرادت مصر أن تحظى بأي فرصة لتحقيق الفوز بالكأس.

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ولعل أفضل مشاركة لصلاح في المباراة جاءت في الفترة التي سبقت الهدف الافتتاحي عندما عادت الكرة التي أخطأ في تسديدها لتسقط عن غير قصد في يد مصطفي محمد، الذي كان أكثر يقظة من المدافعين الموزمبيقيين المحيطين به ليوجه تسديدة منخفضة في شباك المامبا عند زاوية المرمى.

وتوقع المشجعون المصريون، الذين رفع الكثير منهم الأعلام الفلسطينية، المزيد من الأهداف.

وقد حصل فريق المامبا، الذي افتقد النجم غيني كاتامو لاعب سبورتنغ لشبونة الإسباني بسبب الإيقاف، على فرصهم أيضا في الشوط الأول حيث سدد ويتي تسديدة بقدمه اليسرى لكنها مرت بعيدة عن مرمى المنتخب المصري.

مامباس يهاجم

Reuters وضع كليسيو، الذي يلعب مع ناديه هونكا الفنلندي، موزمبيق في المقدمة في الشوط الثاني بتسديدة هادئة

عادت المباراة إلى الحياة في الدقيقة 55 من زمنها عندما فشل الحارس المصري محمد الشناوي في إبعاد رأسية ممتازة لويتي، لتدخل الكرة في مرمى الفراعنة ويعادل المامبا النتيجة.

وبعد ثلاث دقائق فقط، احتفل لاعبو موزمبيق والجهاز الفني على خط الملعب بشكل كبير عندما انطلق البديل كليسيو بعيداً قبل أن يسجل هدفا مباغتا ليجعل النتيجة 2-1.

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وتمكنت موزمبيق، المصنفة 111 عالمياً، بفارق 78 مركزاً عن مصر، من تقييد منافسها بضربات بعيدة المدى مع مرور الوقت خلال دقائق الوقت بدل الضائع السبع.

وبدا من المرجح أن تنهي الدقائق الإضافية أي أمل لصلاح في هذا اللقاء حتى لعبت تقنية فار VAR أول دور في البطولة، ليسجل المهاجم ركلة الجزاء في الشباك من داخل القائم.

وهذا يعني أن موزمبيق، التي تشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، يجب أن تنتظر حتى مباراة الجمعة ضد فريق جمهورية الرأس الأخضر "كابو فيردي"، والتي ستنطلق الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، للحصول على فرصتها التالية لكسر حظوظها في البطولة.

فيما ستكون المباراة القادمة لمصر في المجموعة الثانية من العيار الثقيل أمام غانا يوم الخميس (20:00 بتوقيت غرينتش).