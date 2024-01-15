الامارات | أستون فيلا يتنازل عن الوصافة إلى مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنازل أستون فيلا عن الوصافة لمانشستر سيتي حامل اللقب، وذلك بعد اكتفائه بالتعادل السلبي مع مضيفه إيفرتون الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ضد فريق يعاني الأمرين هذا الموسم وخرج خاسراً من المراحل الثلاث الماضية إضافة الى خروجه من ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة، كان أستون فيلا مرشحاً لتحقيق فوزه الثالث عشر للموسم واستعادة المركز الثاني من مانشستر سيتي.

لكن فيلا الذي يستعد لمواجهة تشلسي الجمعة في الدور الرابع لمسابقة الكأس، عجز عن الوصول الى الشباك واكتفى بالتعادل الرابع للموسم والسلبي الأول لمدربه الإسباني أوناي إيمري في 97 مباراة له في الدوري الممتاز.

وركز إيمري بعد اللقاء على إلغاء هدف لمواطنه أليكس مورينو في الدقيقة 18 بتسديدة من خارج المنطقة بداعي التسلل على الجامايكي ليون بايلي، قائلاً لشبكة "سكاي سبورت" إن "(تقنية) في أيه آر مهمة جداً للحكام. أحاول دائماً ألا أغضب من في أيه آر لعدم منحنا هدفاً أو شيء ما لأنه يجب احترام القرار والتأقلم مع ذلك".

وتابع "سيطرنا على المباراة خلال الدقائق التسعين. حاولنا أن نفرض أنفسنا في أرضية الملعب، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك الى حد ما".

ورفع فيلا رصيده الى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف سيتي الفائز السبت على مضيفه نيوكاسل 3-2 والذي يملك مباراة مؤجلة، ونقطتين خلف ليفربول المتصدر الذي يلعب مباراته في هذه المرحلة ضد بورنموث الأحد المقبل.

وسيصبح أرسنال على المسافة ذاتها من فيلا وسيتي في حال فوزه السبت المقبل على ضيفه وجاره كريستال بالاس.

ومن جهة المضيف، حصل إيفرتون على نقطته السابعة عشرة في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط.