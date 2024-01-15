فينيسيوس بعد هاتريك برشلونة : الكل يهاجمني ولكنني لست قديسًا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تألقه الرائع في مباراة الكلاسيكو امام برشلونة في نهائي كأس السوبر الأسبانية وتسجيله ثلاثة أهداف قادت ريال مدريد للقب تواصلت حالة الجدل حول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد قيامه باستفزاز دكة الاحتياطي للاعبي برشلونة خلال اللقاء والسخرية منهم .

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات صحفية عقب اللقاء : قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الفوز العريض الذي حققناه والذي يثبت اننا الأفضل و الاحق بالالقاب في الوقت الحالي . نريد أن نواصل في مبارياتنا القادمة بنفس الأسلوب ونفس الأداء حتى ننهي الموسم بالحصول على البطولات التي يستحقها ريال مدريد ..نملك فريقا قويا للغاية ولا نخشى اي منافس خلال الفترة الحالية .

وأضاف فينيسيوس تعليقا على واقعة سخريته من دكة بدلاء برشلونة قائلا : الكل يهاجمني ويطالب بمعاقبتي لكن نفس الأصوات لم تكن بنفس القدر عندما كانت جماهير اندية كثيرة تقوم بهتافات عنصرية ضدي وضد اي لاعب من اصحاب البشرة الداكنة . لا اريد ان اعلق او أشعل المزيد من النيران لكني لست قديسا لكي اتعرض لكل هذا ولا يكون لي رد فعل . ورغم هذا فأنا اعتذر لجمهور ولاعبي برشلونة واتمنى ان يتقبلوا اعتذاري لكن ما تعرضت له من قبل يفوق اي احتمال لدى .

وكان كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قد انتقد تصرفات جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور بعد نهاية المباراة وقال انه حذرهم كثيرا من مثل هذه التصرفات التي لا يجب ان تصدر عن لاعبين ترتدي فانلة ريال مدريد مؤكدا انه يعلم الضغوط التي يتعرض لها الاعبين لكنهم يجب ان يبتعدوا عن مثل تلك الأمور.