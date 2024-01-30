الامارات | دبي تستقطب 13 معسكراً تدريبياً دولياً بمجمع حمدان خلال أسبوعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات، التي تتدرب استعداداً لخوض منافسات البطولات العالمية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحرص على التدريب في دبي، نظراً لأهمية المعسكرات التي تقام في دبي، وفائدتها الكبرى على الاستعدادات، ورغبة الجميع في الحضور إلى دبي تحديداً، وللاستفادة من روعة الطقس فيها، وتميز المنشآت السياحية والرياضية، والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.

وذكر بيان صحافي أن: «مجمع حمدان الرياضي استضاف 13 معسكراً تدريبياً دولياً لمنتخبات وفرق السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الفنية خلال أسبوعين فقط، في شهر يناير الجاري، من دول أميركا، والبرازيل، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمجر، وأوكرانيا، واليونان، وإيطاليا، وتونس، وكرواتيا، وضمت المعسكرات التدريبية نخبة من أقوى الرياضيين من بينهم 19 بطلاً أولمبياً، و67 بطل عالم، بالإضافة إلى طواقم المدربين والفنيين والمعالجين، وكثفت المنتخبات تدريباتها استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام في فبراير 2024، واستعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)».