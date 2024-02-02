الامارات | باين ميونيخ يقرب موعد انضمام ساراكوسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في كرة القدم في تقريب موعد انضمام الجناح الاسباني براين ساراكوسا لاعب غرناطة، حسب ما أعلن النادي البافاري الخميس.

وسينضم ابن الـ 22 عامًا على سبيل الاعارة حتى الصيف، قبل ان يدخل الاتفاق الاساسي حيّز التنفيذ والذي سيبقيه في بافاريا حتى العام 2029.

ودفع بايرن حوالى 21 مليون دولار أميركي من اجل التعاقد مع اللاعب الاسباني، من بينها 4 ملايين يورو مقابل إعارته.

ويعاني بايرن من تخمة في الاصابات، ومنها على وجه الخصوص في خط الهجوم، إذ يتوقع ان يغيب سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان لاسابيع عدّة بسبب الاصابة.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن في بيان "في كرة القدم، عليك دائمًا أن تكون مرنًا ولذلك قمنا بالتصرف حيال الوضع الحالي".

وكان بايرن الذي يحتل المركز الثاني حاليًا في الدوري الالماني خلف باير ليفركوزن، أعلن في كانون الاول/ديسمبر انضمام ساراكوسا الصيف المقبل، الا انّ تزايد الاصابات في صفوف الفريق دفع بالعملاق البافاري الى تقريب موعد قدومه. وبالفعل خضع اللاعب للفحوصات الطبية الروتينية وسيكون متوافرا للمشاركة في المباراة المقبلة امام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

بدوره، قال ساراكوسا "انتقل الى بايرن من اجل التطور هنا في احد اكبر الاندية في العالم.

وتابع "انا ممتن جدا لنادي غرناطة للوقت الرائع الذي قضيته معا وكل ما جعله النادي ممكنا لي".

وسجّل ساراكوسا في الدوري الاسباني هذا الموسم ستة اهداف مع تمريرتين حاسمتين في 21 مباراة، ومن بينها هدفان بمواجهة برشلونة في تشرين الاول/اكتوبر (2-2).

وفي الشهر ذاته، بدأ اللاعب مسيرته الدولية مع المنتخب الاسباني، حيث دخل من دكة البدلاء خلال استراحة الشوطين في الفوز على اسكتلندا 2-0.

ودعّم بايرن صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي بالمدافع الانكليزي إريك داير، الظهير الايمن الفرنسي ساشا بوي والمهاجم الشاب جوناه كوسي-أساري.