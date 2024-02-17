"لا تتأثر بكلامي عنك وميسي كان مثلك".. حسن شحاتة يوجه رسالة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر رسالة إلى محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقال شحاتة في تصريحات تليفزيونية "صلاح لا يجب أن يتأثر بحديثي عنه حول إسهامه مع منتخب مصر لأنها حقيقة".

وفسر " قلت عنك إنك نجم النجوم ولكنك لم تكن مؤثراً مع منتخب مصر هذه هي الحقيقة".

وواصل " ميسي عانى من نفس الانتقادات سابقًا لم يكن مؤثرا مع منتخب الأرجنتين قبل كأس العالم الماضية".

وأنهى " الحديث حول تأثير صلاح مع المنتخب لا ينفي كونه نجم النجوم وأنه صاحب مسيرة احترافية رائعة".

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