"النني بديلاً".. التشكيل الرسمي لمباراة بورتو أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق بورتو البرتغالي نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الدراجاو" بالبرتغال.

وجاء تشكيل فريق بورتو كالتالي:

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: ماريو، بيبي، أوتافيو، ويندل.

خط الوسط: ألان، فاريلا، جونزاليس.

خط الهجوم: جالينو، جابريل أكوينو، فرانشيسكو كونسيساو.

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابريل، جاكوب كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجار، لياندرو تروساد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، ساكا، مارتينيلي.

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