في الوقت القاتل.. بورتو يفوز على أرسنال بـ دوري أبطال أوروبا

تمكن نادي بروتو البرتغالي، من خطف تعادلًا مثيرًا على ضيفه أرسنال الإنجليزي، بنتيجة هدف دون رد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب دراجاو.

وكان أرسنال الأكثر سيطرة على مجريات اللعب خلال الـ 45 دقيقة الأولى، ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الفريق البرتغالي.

وقبل نهاية المباراة بثوانِ قليلة تمكن اللاعب البرازيلي جالينو، من تسجيل هدف الفوز لفريق بروتو، من تسديدة رائعة.

ويسعى أرسنال، لحسم تأهله إلى دور الـ8، عندما يستضيف ضيفه بورتو البرتغالي، على ملعبه “الإمارات” يوم 12 مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن أرسنال، تأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية بـ13 نقطة، فيما تأهل بورتو بعد احتلاله وصافة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمي: رايا.

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جاكوب كيويور وجابرييل.

الوسط: رايس، تروسارد وأوديجارد.

الهجوم: ساكا، مارتينيلي وهافيرتز.

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وفي المقابل جاء تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: ماريو، بيبي، أوتافيو، ويندل.

خط الوسط: ألان، فاريلا، جونزاليس.

خط الهجوم: جالينو، جابريل أكوينو، فرانشيسكو كونسيساو.