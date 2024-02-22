جوارديولا يكشف مفاجأة عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن أمنيته المقبلة بعد الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقال جوارديولا لقناة “ESPN Brasil”: “أريد المشاركة في بطولة كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية رفقة أحد المنتخبات، لا اعلم متى، لكنني اريد ذلك حتى ولو تأخر الأمر 10 او 15 عام.”

وأضاف: “لا أعرف من هو المنتخب الذي أتمنى تدريبه، لكن عليهم أن يريدوك، تماما مثل النادي”.

وتابع جوارديولا: “لم أفكر أبدًا في الفوز بكأس العالم، ولا أعلم متى سيحدث ذلك، إذا كان ذلك بعد 5 أو 10 أو 15 سنة من الآن، لكنني أود أن أحظى بتجربة التدريب في كأس العالم”.

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الجدير بالذكر أن المدرب بيب جوارديولا، البالغ من العمر 53 عاما، يتمتع بمسيرة تدريبية مميزة، حيث فاز بألقاب في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، كما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات.