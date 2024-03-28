رد رسمي من الزمالك يكشف حقيقة تقسيط غرامة كهربا

علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على أنباء اتفاق مسئولي الأبيض حول تقسيط غرامة محمود كهربا، لاعب الفريق الأسبق.

وكان الفيفا قد وقع غرامة 2 مليون دولار على محمود كهربا بعد رحيله عن الزماك إلى أفيس البرتغالي عام 2019، وهو يرتبط بعقد مع الأبيض.

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وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: “الموضوع لا يستحق الرد من جانبنا، فقد قلنا ما لدينا، والنادي حصل على قيمة الغرامة بالكامل، والتي تقدر بـ 2 مليون دولار و5% فائدة سنوية اعتبارًا من عام 2019”.

وأضاف: “ليس من قيمتنا أو سياستنا البحث عن التريند، فقد ثبتت إدانة كهربا بجميع درجات التقاضي، واللاعب دفع الغرامة والهدف حاليًا هو تشتيت نادي الزمالك”.

واختتم: “تركيزنا حاليًا على مباراة فيوتشر في ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ولن نستجيب لبرامج الفضائح”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر الأحد المقبل، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 7 إبريل المقبل.