الامارات | الهلال والاتحاد يتنافسان على الأرقام القياسية في السوبر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الهلال مع الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، غداً، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بعدما تغلبا على النصر والوحدة في نصف النهائي، بينما يتنافس الفريقان على تحقيق عدد من الأرقام القياسية غير المسبوقة.

وحسم حامل اللقب الاتحاد مواجهة نصف النهائي الأولى، بفوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف على استاد آل نهيان، بينما تفوق الهلال بالنتيجة نفسها على منافسه التقليدي النصر على استاد محمد بن زايد، في مباراة شهدت حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على البطاقة الحمراء.

وسيلتقي الهلال مع الاتحاد للمرة السادسة في الموسم الحالي، إذ فاز «الزعيم» في خمس مواجهات (في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية)، أما على مستوى الأرقام القياسية، عزز الهلال رقمه التاريخي العالمي، بفوزه في المباراة 33 على التوالي.

في المقابل تخلص النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة، من عقدة تهديفية طويلة، بعدما هز شباك الوحدة، ليحرز لاعب ريال مدريد السابق، أول هدف له في العام الحالي، بينما هو الهدف الأول للنجم الفرنسي مع الاتحاد بعد صيام تهديفي دام 115 يوماً منذ أن هز شباك الأهلي المصري في 15 ديسمبر 2023 في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق بنزيمة إنجازاً رائعاً بعدما أحرز أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر السعودي، بتسجيله الهدف الأول بعد مرور 56 ثانية في شباك «فرسان مكة».

ويُعدُّ هذا الهدف الأسرع في تاريخ مباريات بطولة السوبر السعودي التي انطلقت عام 2013، حيث تفوق بنزيمة بذلك على هدف الكونغولي دوريس سالومو، مهاجم الفتح السابق في شباك الاتحاد خلال نسخة 2013، حيث جاء بعد مرور دقيقة و15 ثانية فقط.

ورفع بنزيمة (36 عاماً) رصيده إلى 13 هدفاً بجانب ثماني تمريرات حاسمة في 27 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم.

في المقابل واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، سلسلته الاستثنائية في بطولة كأس السوبر السعودي، بعدما سجل هدفاً في مرمى الوحدة، ليعزز موقعه هدافاً تاريخياً للبطولة برصيد ستة أهداف، علماً بأنه يسعى إلى التتويج باللقب للمرة الرابعة، بعد أن تُوّج ثلاث مرات (مرتان مع النصر، ومرة مع الاتحاد).

وسجل حمدالله هدفاً على الأقل في كل مباراة من المباريات الخمس التي لعبها في السوبر، إذ لم يغب أبداً عن التهديف في البطولة المحلية، بعدما سجل مع النصر هدفاً في شباك التعاون عام 2019، وهدفاً آخر في شباك الهلال عام 2020، بينما لعب مباراتين في النسخة الماضية بقميص الاتحاد، حيث سجل هدفاً في نصف النهائي ضد النصر، وثنائية في مرمى الفيحاء بالدور النهائي.