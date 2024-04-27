"هناك علامات استفهام على الأداء التحكيمي".. أول تعليق من مدرب مازيمبي بعد الهزيمة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي لامين نداي، على هزيمة فريقه من النادي الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليودع البطولة من الدور نصف النهائي.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليصعد إلى الدور نصف النهائي، بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف بمجموع المباراتين.

وقال نداي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أشعر بخيبة أمل بسبب نتيجة المباراة، لم نكن نستحق الهزيمة بثلاثة أهداف، لكن هناك علامات استفهام على الأداء التحكيمي، لا بد أن يكون التحكيم عادلا أكثر من ذلك، في مباراة الذهاب كان لنا ركلة جزاء ولم تحتسب، على الحكام العدل بين بين الأندية ولا ينظرون للفرق الكبيرة فقط".

وأضاف: "حارس المرمى حدثت له إصابة، فمن حقه يأخذ وقته في العلاج، وهو لم يكن يضيع الوقت خلال المباراة، وعودوا إلى الحكم واسألوه".

وتابع: "إلغاء الهدف كان له فارق في نتيجة المباراة، إذا كان الهدف احتسب لنا كانت النتيجة ستتغير بكل تأكيد".

وأكمل: "مازيمبي خلال آخر 3 مباريات لم تظهر تقنية الفيديو خلالهم، أناشد دائما بإصلاح منظومة التحكيم، حتى لا يتعرض أي فريق للظلم".

واختتم نداي تصريحاته: "تعرضت للهزيمة أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي في نسخة 2012، والنهائي سيكون بين فريقين كبيرين، أتمنى أن يفوز الأفضل، ولا يؤثر التحكيم على المباراة".

ويلتقي النادي الأهلي في النهائي، مع نظيره فريق الترجي التونسي الذي تخطى فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، يوم 18 مايو المقبل بتونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من الشهر ذاته بالقاهرة.