اسكو في مواجهة البلاستيك بدربي شبرا و الماظة أمام بنها بالقسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - تقام السبت في الرابعة عصرا منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، وأبرزها مواجهة اسكو والبلاستيك، والماظة أمام بنها، وطوخ مع ابو السعود .

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1- اسكو مع البلاستيك

يشهد ملعب نادي اسكو دربي شبرا بين فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 55 نقطة مع فريق أسكو صاحب المركز السابع بقيادة أشرف ابو رجيلة برصيد 30 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

نتيجة الدور الأول :

حقق فريق البلاستيك الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول

2- الماظه مع بنها

يواجه فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة شريف رضا برصيد 21 نقطة فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 55 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي الماظه، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق بنها الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

3- شباب طوخ مع ابو السعود

يلتقي فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو جلال برصيد 38 نقطة مع فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا برصيد 10 نقاط، ، وتقام المباراة على ملعب نادي طوخ، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق شباب طوخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

4- شباب قليوب مع القناطر الخيريه

يلعب فريق شباب قليوب صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد النبي مع فريق القناطر الخيريه صاحب المركز العاشر بقيادة محمود طه برصيد 27 نقطة، وتقام المباراة على ملعب مركز شباب قليوب، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق القناطر الخيريه بهدف دون رد في الدور الأول.

5- شباب بطا مع المرج

يواجه فريق شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة شريف رضا برصيد 24 نقطة نظيره فريق المرج صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شعرواى برصيد 38 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي شباب بطا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق المرج الفوز برباعية نظيفة .

6- هليوبوليس مع الطيران

يستدرج فريق هليوبوليس صاحب المركز الثامن بقيادة وليد جابر برصيد 28 نقطة فريق الطيران صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عباس برصيد 35 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي هليوبوليس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق الطيران الفوز بثلاثية نظيفة.

7- بهتيم مع المطرية

يلتقي فريق بهتيم فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر عمر برصيد 24 نقطة مع فريق المطرية صاحب المركز التاسع بقيادة احمد البدري برصيد 28 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي بهتيم ، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق بهتيم الفوز بهدف دون رد .

ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :