ملف رياضة الخليج 365.. نص حديث صلاح وكلوب.. عقوبة السولية.. وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الأحد، أبرزها شوبير يكشف نص حديث صلاح وكلوب، وعقوبة السولية بسبب الاعتراض على تغييره، وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"أنت مش شايف؟".. شوبير يكشف نص حديث صلاح وكلوب وبداية إشعال الأزمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جديدة بشأن أزمة محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار عاجل من الأهلي تجاه عمرو السولية بعد مباراة مازيمبي.. وهذا موقف الشحات

شهدت الدقيقة 63 من مباراة الأهلي ومازيمبي اعتراض عمرو السولية بسبب استبداله في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما اعترض حسين الشحات على عدم مشاركته..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه

زوار الخليج 365 الكرام تابعو معنا تغطية حية ومباشر لمباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية على ملعب بابا يارا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

للمرة الثانية.. شوبير يعلن منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

أكد الإعلامي، أحمد شوبير، عدم إقامة مباراة العودة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بسبب الخريطة".. إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

ألغيت مباراة إن نهضة بركان المغربي وضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري التي كان من المقرر أن تقام اليوم في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميًا.. تأجيل مباراتين للزمالك في الدوري

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه العريض على دريمز الغاني، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا