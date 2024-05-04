إصابة لاعب بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني، ضربة قوية قبل أيام قليلة على مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بإصابة أحد نجومه.

ويواجه بايرن ميونخ، نظيره شتوتجارت على ملعب “إم إتش بي” أرينا، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الألماني.

وأصيب لاعب بايرن ميونخ رافاييل غيريرو وخرج متأثرًا بإلاصابة بالدقيقة 16 من عمر المباراة.

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ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز “البوندسليجا”، برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ:

نوير – مين جاي – كيميتش – جنابري – كين – تشوبو موتينج – داير – ديفيز – جيريرو – تيل – بافلوفيتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش – أوباميكانو – جوريتسكا – ساني – بريان – مولر – لايمر – مزراوي – زفوناريك.

ويستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره بايرن ميونخ يوم الأربعاء القادم، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.