قبل مواجهة ريال مدريد.. بايرن ميونخ يسقط بثلاثية أمام شتوتجارت في البوندسليجا

سقط فريق بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف أمام شتوتجارت، اليوم السبت، على ملعب إم إتش بي آرينا ضمن منافسات الدوري الألماني

وتواجه فيريق شتوتجارت ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.

وافتتح التسجيل لـ شتوتجارت ليونيداس ستيرجيو في الدقيقة 29، ثم أدرك هاري كين التعادل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

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ثم في الدقيقة 83، أضاف يونج جون الهدف الثاني لشتوتجارت في شباك بايرن ميونخ، ثم عزز التقدم بالهدف الثالث سيلاس وامانجيتوكا لشتوتجارت في الدقيقة 90+3 من الوقت بدلاً من الضائع من اللقاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد بايرن ميونخ عند النقطة 69 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة 67 في المركز الثالث.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره ريال مدريد، يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابو معقل الملكي.