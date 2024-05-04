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ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ36 بعد خسارة برشلونة

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المنامة - ياسر ابراهيم - حُسم لقب السبت لصالح بعد خسارة غريمه التقليدي . وكان النادي الملكي حقق المهم هذا اليوم بفوزه على قادش بثلاثية نظيفة. وهو اللقب الـ36 الذي يحرزه هذا الفريق العريق.

ضمنن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0 وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا 2-4 السبت.

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمِن مشاركته في مسابقة للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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