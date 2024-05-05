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كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

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يلتقي اليوم فريق نظيره توتنهام ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب ليفربول في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يرغب توتنهام في الفوز من أجل حسم مقعد مؤهل للمشاركة في الموسم المقبل.

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ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح للتشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مواجهة اليوم، خاصة بعد أن جلس بديلًا في آخر مواجهتين.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة توتنهام كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

الوسط: واتارو إيندو، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ويأتي تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، إيمرسون رويال.

الوسط: إيف بيسوما، رودريجو بنتانكور، جيمس ماديسون.

الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشاليسون.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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