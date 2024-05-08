موعد إعلان ريال مدريد رسميًا انضمام مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لإعلان صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان في الأيام القليلة القادمة.

وتمكن فريق بروسيا دورتموند من الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، وإقصاءه بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان 30 يونيو المقبل، وقد صرح من قبل إنه لن يمدد عقده رفقة الفريق الباريسي.

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ووفقًا لـ صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد سيعلن عن صفقة انتقال مبابي خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن ذلك تباعًا لما سيحدث في مباراة الملكي ضد بايرن ميونخ.

وتابعت، أن نتيجة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ هي التي ستحدد التوقيت، إذا كان سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوه أم بنهاية الموسم.

ويحتضن ملعب ساننتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.