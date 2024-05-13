"بينهم 5 في يوم واحد".. تعرف على مواعيد 11 نهائيًا في 3 قارات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب الموسم الكروي 2023\2024 من الانتهاء في جميع دوريات العالم، وأيضًا المسابقات القارية الكبرى.

وينتظر عشاق كرة القدم على مستوى العالم وأيضًا في مصر، مباريات قوية على رأسها نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا لوجود الأهلي، وإياب نهائي الكونفدرالية لوجود الزمالك ونهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

11 نهائيًا في 3 قارات مختلفة

وينشر موقع الخليج 365 مواعيد 11 نهائيًا على مستوى العالم في ثلاث قارات مختلفة:

قارة أوروبا:

- الأربعاء 15 مايو.. يوفنتوس x أتالانتا (نهائي كأس إيطاليا) في العاشرة مساء.

- الأربعاء 22 مايو.. نهائي اليوروبا ليج ( باير ليفركوزن x أتالانتا) في العاشرة مساء

- السبت 25 مايو.. مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد (نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي) في الخامسة عصرًا

- السبت 25 مايو.. كايزرسلاوترن x ليفركوزن (نهائي كأس ألمانيا) في التاسعة مساء

- السبت 25 مايو.. ليون x باريس سان جيرمان (نهائي كأس فرنسا) في العاشرة مساء

- الأربعاء 29 ماي - نهائي الكونفرس ليج (فيورنتينا x أولمبياكوس) في العاشرة مساء.

- السبت 1 يونيو.. ريال مدريد x دورتموند (نهائي دوري ابطال اوروبا / لندن) في العاشرة مساء

قارة أفريقيا:

- السبت 18 مايو.. الترجي التونسي x الأهلي (ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا / تونس) في العاشرة مساء

-الأحد 19 مايو.. الزمالك x نهضة بركان المغربي (إياب نهائي كأس الكونفدرالية / القاهرة) في الثامنة مساء

- السبت 25 مايو.. الأهلي x الترجي (إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا / القاهرة) في الثامنة مساء

قارة آسيا:

- السبت 25 مايو.. العين الإماراتي x يوكوهاما (إياب نهائي دوري أبطال آسيا) في الواحدة ظهرًا.