ريال مدريد يعلن رسميًا ضم كيليان مبابي لمدة 5 سنوات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، جاء فيه: “توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي إلى اتفاق يقضي بموجبه بالبقاء لاعباً في ريال مدريد خلال المواسم الخمسة المقبلة”.

اقرأ أيضًا: مدرب فرنسا يسخر من رفض مبابي خوض أولمبياد باريس 2024

وجاء التعاقد مع الدولي الفرنسي، بعد أقل من يومين على تتويج النادي الملكي، بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وكان كيليان مبابي، قد أعلن رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، من خلال فيديو منذ شهر على حساباته على مواقل التواصل الاجتماعي.