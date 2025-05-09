الامارات | حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي بلقب الكأس الأغلى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بأطيب التهاني والتبريكات إلى أسرة نادي شباب الأهلي وجماهيره بمناسبة حصول الفريق الأول للنادي على كأس رئيس الدولة للموسم 2024/2025، متمنياً للفرسان مزيداً من الإنجازات.

وثمّن رئيس الاتحاد دور الجهاز الفني والإداري للفريق, الذي حقق ثنائية الكأس الأغلى ودوري أدنوك للمحترفين, مشيداً في الوقت نفسه بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال بطولة كأس رئيس الدولة.

وأكد أن نجاحات نادي شباب الأهلي في صقل مواهب اللاعبين يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية، ويُعزز قدرة الكرة الإماراتية ويرفع كفاءتها في المنافسات الخارجية.

كما أشاد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بأداء الشارقة وجمهوره في نهائي الكأس، متمنياً للفريق التوفيق في مهماته المقبلة.