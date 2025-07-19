شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يخضع لأشعة جديدة لتحديد مدى تعافيه من جراحة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب الإهلي إلى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد مدى تعافيه من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي بكاس العالم للأندية التي إُختتمت مؤخراً بأمريكا.

وطلب الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله من امام عاشور تنفيذ برنامج تأهيلي بالقاهرة خلال تواجد الفريق في معسكر تونس والذي تم استبعاد اللاعب منه للإصابة ولعدم الجاهزية الفنية وتقرر بقاؤه بالقاهرة وخوض برنامج تأهيلي بها لحين عودة البعثة من تونس.

في وقت سابق ، أرسل الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء إمام عاشو، جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده، ولم يتلقَّ الأهلي أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.