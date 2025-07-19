شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأكد ”الخليج 365”، فى وقت سابق، أن إدارة الكرة بنادى الزمالك، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي تدرس توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة، بجانب إيقافه عن التدريبات مع الفريق وتحويله للتحقيق؛ بسبب غيابه عن معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية بداعى مرض عمه، وظهوره بعدها فى إحدى حفلات الساحل الشمالى.

وفى وقت سابق، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد فتوح غادر المعسكر التدريبي المغلق للفريق، ليكون بجوار عمه الذي يتواجد في المستشفى، وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي وسيعود إلى المعسكر التدريبي بشكل طبيعي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وبعد تصريحات مدير الكرة بالزمالك، ظهرت فيديوهات كشفت مشاركة أحمد فتوح في حفل بالساحل الشمالي برفقة لاعب الأهلي إمام عاشور، الذي غاب أيضًا عن معسكر المارد الأحمر في تونس بسبب استمرار معاناته من إصابة الكتف التي تعرض لها خلال كأس العالم للأندية.

وجاء ظهور فتوح فى حفل الساحل الشمالي ليؤكد عدم صحة ما قاله لمسئولي الزمالك، وأن غيابه بسبب مرض عمه، ما جعل النادي يدرس تغريمة بعقوبة مادية كبير وإحالته للتحقيق لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة، ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، الموقف النهائى لأحمد فتوح بعد خضوعه للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للنادى.