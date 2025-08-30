بطولة إيطاليا: حفيد موسوليني يساهم بفوز كريمونيزي

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : حظي حفيد الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسولينو ببداية لافتة في دوري كرة القدم (سيري أ)، بعد نزوله كبديل ومساهمته بفوز كريمونيزي على ساسوولو 3 2 الجمعة.

وتصدر كريمونيزي موقتا ترتيب الدوري بست نقاط، بعد حصول رومانو فلورياني موسوليني على ضربة جزاء متأخرة، سجل منها مانويل دي لوكا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع.

وحل فلورياني موسوليني بدلا من أليسيو تسيربين على الجناح الأيمن في الدقيقة 82 في ملعب جوفاني زيني، وتألق قبل حصوله على ركلة الجزاء نتيجة خطأ من الغامبي أليو فاديرا في الوقت القاتل.

قال فلورياني موسوليني الذي يضع اسم رومانو على قميصه "حصلت أشياء كثيرة في فترة زمنية قصيرة، لا أعتقد أني سأنسى هذه الليلة، لأني حلمت دوما بخوض بداياتي في سيري أ".

تابع "هدفت إلى صنع الفارق ووُفّقت بذلك".

وفلورياني موسوليني هو ابن أليساندرا موسوليني، عضو البرلمان الإيطالي والأوروبي سابقا وحفيدة الديكتاتور الفاشي الذي حكم إيطاليا بقبضة من حديد بين 1922 و1943 عندما أطيح به. تحالف مع أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية وأسر وقُتل عام 1945.

ويلعب ابن الثانية والعشرين الذي قال في الماضي إنه لا يهتم بالسياسة، على سبيل الإعارة من لاتسيو حيث تدرج في الفئات العمرية بعد أن حمل ألوان نادي روما في طفولته.

لعب الموسم الماضي مع يوفي ستابيا في الدرجة الثانية، حيث احتفل بعض المشجعين بهدفه الأول والوحيد مع النادي في كانون الأول/ديسمبر من خلال أداء التحية الفاشية والهتاف باسم عائلته.