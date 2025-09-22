غافي سيخضع لجراحة في الغضروف المفصلي (برشلونة)

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سيخضع لاعب الوسط غافي لجراحة في الغضروف المفصلي لركبته، بعد فشل العلاجات المتتالية لحل مشكلته، بحسب ما أعلن فريقه برشلونة ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم الإثنين.

ولم يلعب ابن الحادية والعشرين منذ آب/أغسطس بسبب المشكلة، وقال ناديه إنه سيخضع لجراحة بالمنظار في ركبته الثلاثاء.

وهذه الركبة عينها التي عانى غافي من قطع في رباطها الصليبي عام 2023.

وبعد تلقيه "دورة علاج وقائية"، خضع غافي الأحد "لاختبارات ضغط رياضية مكثفة" في محاولة لحل المشكلة، وفقا لحامل لقب الدوري الإسباني.

وتابع النادي الكاتالوني في بيانه "بهدف الحصول على أفضل تعاف ممكن والعودة إلى المنافسات الرسمية، سيخضع غافي الثلاثاء لفحص بالمنظار".

وكانت الجراحة السابقة في ركبته عام 2023 أبعدته سنة عن الملاعب.

ولم يذكر برشلونة عن الفترة التي سيغيب فيها غافي عن الملاعب.

وكشف النادي أيضا إن فرمين لوبيس الذي لعب نصف ساعة خلال الفوز على خيتافي 3 0 الأحد في الدوري، يعاني من مشكلة في وركه و"سيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع".