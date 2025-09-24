كأس الرابطة: ليفربول وتشلسي بصعوبة الى الدور الرابع

الرياص - اسماء السيد - لندن : عانى فريقا ليفربول، الوصيف، وتشلسي لتخطي عقبتي ساوثمبتون من المستوى الثاني ولينكولن سيتي من الثالث بنتيجة واحدة 2 1 الثلاثاء وبلوغ الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم.

في المباراة الاولى، فرض المهاجم الدولي الايطالي فيديريكو كييزا نفسه نجما بصناعته هدفي ليفربول، حيث منح تمريرة الهدف الأول (43) إلى الدولي السويدي ألكسندر أيزاك استغلها الاخير جيدا وافتتح باكورة أهدافه في ثالث مباراة له مع الـ"ريدز" عقب انتقاله الى صفوفه في اليوم الاخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من نيوكاسل في صفقة قياسية (125 مليون جنيه استرليني).

لم يُسجّل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أي هدف في أول ظهور له لمدة 58 دقيقة ضد أتلتيكو مدريد الاسباني في الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا، كما فشل في التسجيل بعد دخوله كبديل في آخر 23 دقيقة من فوز فريقه على إيفرتون في دربي ميرسيسايد السبت في الدوري.

وافتتح أيزاك التسجيل في الدقيقة 43 عندما حاول حارس مرمى ساوثمبتون أليكس ماكارثي تمرير كرة الى مدافعه الالماني جوشوا كوارسي فقطعها كييزا ومررها الى المهاجم السويدي الي سددها داخل الشباك.

كانت هذه هدية عيد ميلاد متأخرة لأيزاك الذي أكمل 26 عامًا الأحد.

وخرج أيزاك الذي سجل لنيوكاسل في فوزه على ليفربول في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضي، بين الشوطين تاركا مكانه للمهاجم الدولي الفرنسي أوغو إيكيتيكيه الذي أنقذ فريقه من فخ ضيفه الذي أدرك التعادل عبر تشارلز شي في الدقيقة 76.

وسجل إيكيتيكيه هدف الفوز في الدقيقة 85 اثر تلقيه كرة من كييزا، لكنه طرد مباشرة بعد الهدف بسبب احتفاله به بخلع القميص علما انه تلقى انذارا في الدقيقة 53.

واكمل ليفربول الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين تحت ضغط هائل من ساوثمبتون.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز مؤكدا بدايته المثالية للموسم بسبعة انتصارات متتالية، بينها خمسة في الدوري.

وأجرى المدرب الهولندي لليفربول آرنه سلوت 11 تغييرا على التشكيلة الأساسية التي لعبت ضد إيفرتون.

وأفلت تشلسي من خروج مهين بعد أن أجرى مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا ثمانية تغييرات على تشكيلته التي خسرت امام مانشستر يونايتد 1 2 السبت.

في أول لقاء له ضد تشلسي منذ عام 1911، تقدم لينكولن عبر روبرت ستريت في الدقيقة 42، ورد تشلسي بثنائية مطلع الشوط الثاني بواسطة تايرك جورج (48) والارجنتيني فاكوندو بونانوتي (50).

وخرج بيرنلي بخسارته امام ضيفه كارديف سيتي من الدرجة الثالثة 1 3 على ملعب تيرف مور.

ودفع مدرب بيرنلي سكوت باركر ثمن تغيير فريقه بالكامل بعد مباراة نهاية الأسبوع الماضي ضد نوتنغهام فوريست.

وسجل جويل كولويل (30) وكالوم روبنسون (35) هدفي الضيوف، زيان فليمنغ (56) هدف بيرنلي.

وتأهل ولفرهامبتون بفوزه على إيفرتون بهدفين للزيمبابوي مارشال مونيتسي (29) والنيجيري تولووالاسي أروكودار (88)، وثأر لهزيمته أمام ضيفه 2 3 في الدوري في آب/أغسطس الماضي.

وقاد الباراغوياني دييغو غوميس فريقه برايتون الى فوز ساحق على مضيفه بارنسلي من المستوى الثالث بسداسية نظيفة كان نصيبه منها رباعية في الدقائق 9 ز21 و33 و68.

وسجل هاري هاول (87) والسويدي ياسين العياري (89) الهدفين الأخيرين.