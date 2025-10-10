مونديال تحت 20 سنة: المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - سانتياغو : تأهل المنتخب المغربي الى ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2 1 ضمن ثمن النهائي الخميس في تشيلي، مواصلا بذلك نتائجه الرائعة.

وفرض "أشبال الأطلس" هيمنته على اللقاء من البداية فافتتح التسجيل بهدف عن طريق الخطأ من شين مين ها (8) قبل أن يضاعف ياسر الزبيري تقدمه (58).

وقلص الكوريون النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة عبر كيم تاي وون (90+6 من ركلة جزاء).

وضرب المنتخب المغربي موعدا مع الولايات المتحدة الفائزة على إيطاليا 3 0، في الدور ربع النهائي.

كاد المنتخب الكوري أن يفاجئ المغاربة بهدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق فقط، عندما أطلق كيم تاي وون تسديدة قوية تجاوزت الحارس، إلا أن المدافع المغربي إسماعيل بوعوف تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الكرة من على خط المرمى.

وجاء الرد المغربي سريعا، إذ سدد الزبيري كرة مقصية رائعة ارتدت من اللاعب شين مين ها عن طريق الخطأ نحو مرمى فريقه، مانحا خصمه تقدما ثمينا (8).

وفي الشوط الثاني، عزز المغرب تفوقه بهدف رائع، بعد تمريرة عرضية متقنة من لاعب واتفورد الإنكليزي عثمان ماعما من الجهة اليمنى، تابعها الزبيري برأسه قوية في الشباك (58).

وقبل صافرة النهاية، قلّصت كوريا الجنوبية النتيجة إثر حصولها على ركلة جزاء انبرى لها كيم تاي وون بنجاح (90+6).

وقال ماعما بعد فوز بلاده "كانت مباراة صعبة. أنا سعيد بأن الفريق والجهاز الفني تمكّنوا من العودة بقوة بعد الهزيمة أمام المكسيك".

وأضاف "الآن، سأركّز على المباراة المقبلة. يجب أن تضع ذلك دائما في ذهنك وتواصل العمل حتى النهاية".

وأردف لاعب واتفورد "علينا أن نركّز على التدريبات، ونحلل ما قمنا به بشكل جيد اليوم، وسنرى إلى أين يمكننا الوصول".

وأنهى المنتخب المغربي الدور الاول بصدارة المجموعة الثالثة ذلك رغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام المكسيك 0 1، لكنه حقّق قبلها فوزين لافتين على البرازيل 2 1 وإسبانيا 2 0.

وتعود أفضل نتيجة للمغرب حلوله في المركز الرابع في نسخة 2005 في هولندا.

كما بلغ المغرب الدور ربع النهائي في هذه النهائيات للمرة الاولى منذ 20 عاما.

وقال مدرب منتخب المغرب محمد وهبي عقب نهاية المباراة "صحيح أنني شعرت بأن المجموعة لم تكن هادئة تماما، لكن كان هناك إصرار حقيقي، ورغبة قوية في التأهل. منذ البداية، كنا نشعر بهذه الإرادة، بغض النظر عن هوية الخصم".

وأضاف وهبي "لقد احترمنا المنتخب الكوري، وكنا نعلم جيدا أنه فريق يتمتع بجودة عالية. في بعض اللحظات، تسرّع دفاعنا لأننا كنا نرغب في اللعب وصناعة الفرص، في حين كانوا ينتظرون فقط أي كرة طائشة لاستغلالها. لكننا تمكّنا من التحلي بالذكاء والتأقلم مع مجريات المباراة".

وأقرّ وهبي بصعوبة المواجهة المقبلة في ربع النهائي قائلا "الآن نعلم أن جميع المباريات ستكون صعبة. وبخصوص منتخب الولايات المتحدة، فقد ذكرت حتى قبل وصولنا إلى تشيلي، خلال مؤتمر صحافي، أنهم فريق جيد جدا، بل جيد جدا جدا. نحن نُدرك أن كل مباراة ستكون معقدة".