سالم الدوسري مرشح قوي لجائزة أفضل لاعب في آسيا

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : يتقدم السعودي سالم الدوسري قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لموسم 2024 2025، التي ستُمنح الخميس في الرياض ويسعى نجم نادي الهلال لإحرازها للمرة الثانية بعد 2022.

يتنافس الدوسري، مع القطري أكرم عفيف المتوج بالجائزة مرتين والماليزي عارف أيمن حنبي.

وبحال تتويجه كرابع لاعب يحرز الجائزة مرتين بعد عفيف نفسه (2019، 2023) والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997، 1998) والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008، 2011)، ستكون الفرحة مزدوجة بالنسبة للدوسري بعدما قاد بلاده لحسم تأهلها الثالث تواليا إلى كأس العالم بالتعادل السلبي مع العراق الثلاثاء في ختام الملحق الآسيوي.

وينطلق حفل النسخة التاسعة والعشرين من الجوائز الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة (17:00 ت غ)، في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية التي تستضيف الحدث للمرة الأولى.

وبحال تتويج الدوسري أو عفيف، ستبقى الجائزة في خزائن اللاعبين العرب من دون انقطاع منذ العام 2014.

وفيما يحصد جائزة أفضل لاعب من يخوض المنافسات داخل قارة آسيا، رُشّح لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج كل من الإيراني مهدي طارمي، الياباني تاكيفوسا كوبو والكوري الجنوبي لي كانغ إن.

وقال الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي إن "الفترة الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات استراتيجية شاملة عززت هوية الاتحاد ومسابقاته".

أضاف "كان من الطبيعي أن يواكب حفل الجوائز هذا التوجه عبر هوية جديدة تعبّر عن روح التطوير في كرة القدم الآسيوية، حيث تمت إعادة تصميم جميع الجوائز والكؤوس، بما في ذلك أرفع وسام في القارة +ماسة آسيا+".

ويأمل الدوسري (34 عاما) في أن يصبح رابع لاعب يحرز الجائزة مرتين، عقب موسم كان الأفضل تهديفيا في مسيرته، كما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة (10) ليقود الهلال إلى نصف النهائي.

على الصعيد المحلي، سجل 15 هدفا وصنع 15 هدفاً آخر، وهو رقم قياسي مشترك في تاريخ الدوري لموسم واحد، رافعا رصيده الإجمالي إلى 59 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.

تألقٌ منحه جائزة أفضل لاعب سعودي لأول مرة، قبل أن يواصل إبداعه في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

سجل هدفاً في الفوز على باتشوكا المكسيكي 2 0 في دور المجموعات، ليصبح الهداف الآسيوي التاريخي في البطولة برصيد خمسة أهداف، وذلك في طريق الهلال إلى ربع النهائي.

خاض قائد الهلال (الأسبوع الماضي ضد إندونيسيا في تصفيات مونديال 2026) مباراته الدولية الرقم 100، ويظل أحد أهم عناصر "الأخضر" في سعيه للتأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة.

عفيف للقب ثالث غير مسبوق

ويتنافس مع الدوسري القطري عفيف (28 عاما) المتوج لعامي 2019 و2023 والذي يسعى أن يصبح أول لاعب ينال الجائزة ثلاث مرات.

سجل خمسة أهداف وصنع أربعة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقود نادي السد إلى الدور ربع النهائي في أفضل إنجاز له منذ نصف نهائي 2019. وعلى الصعيد المحلي، ساهم عفيف بـ18 هدفاً و14 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه إلى لقب الدوري القطري الثامن عشر تاريخيا.

وفي أمسية الثلاثاء ضد الإمارات في الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي، مرر عفيف كرتي الهدفين في الفوز 2 1، مساهما بقيادة بلاده إلى النهائيات العالمية لأول مرة عبر التصفيات، بعدما شاركت في النسخة الماضية عام 2022 كمضيفة للبطولة.

وقال عفيف بعد مباراة الثلاثاء "اليوم كان اليوم المنشود، وضعنا كل المرحل السابقة والعثرات الماضية وراء ظهرنا وعقدنا العزم على تخطي المباراة الأخيرة الصعبة امام المنتخب الإماراتي، وحقنا المطلوب...كان اللاعبون على قدر المسؤولية".

أصغر المرشحين هو الجناح عارف أيمن حنبي (23 عاما) الذي نجح في التحوّل إلى مهاجم موهوب في المواسم الأخيرة، ليصبح أول ماليزي يرشّح إلى الجائزة.

سجّل خمسة أهداف وصنع اثنين مع جوهور دار التعظيم في مشواره المثير نحو دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأضاف إليها 14 هدفاً و13 تمريرة حاسمة في البطولات المحلية، ليقود فريقه نحو ثلاثية محلية ثالثة على التوالي.

تألقٌ منحه جائزة أفضل لاعب في ماليزيا للمرة الرابعة على التوالي (رقم قياسي).

وانغ مرشحة قوية

لدى السيدات، تبرز الصينية الماهرة وانغ شوانغ لاعبة ووهان جيانغدا وتوتنهام الإنكليزي سابقا.

افتتحت التسجيل في نصف نهائي دوري بطلات آسيا، وفي النهائي أنقذت فريقها بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا عن ضائع، لتقود المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، حيث سجلت مجدداً لتمنح فريقها اللقب.

لعبت وانغ (130 مباراة دولية) دورا محوريا في قيادة منتخب بلادها إلى وصافة بطولة اتحاد شرق آسيا 2025.

تسعى لحصد الجائزة للمرة الثانية بعد فوزها بها عام 2018، وهو إنجاز لم تحققه سوى ثلاث لاعبات عبر التاريخ.

تنافسها اليابانية هانا تاكاهشي المعروفة بصلابتها الدفاعية مع فريقها أوراوا ريد دايموندز، لكنها برزت أيضا في الجانب الهجومي، إذ سجلت 12 هدفا في مختلف المسابقات.

وقدمت الأسترالية هولي ماكنامارا موسما استثنائيا في أول ترشيح لها، وهو إنجاز لافت خصوصاً بعد غيابها 13 شهرا بسبب إصابة في الرباط الصليبي، وهي الثالثة لها خلال ست سنوات.

عادت المهاجمة إلى الملاعب بعد شهر من انطلاق الموسم، وسجلت 15 هدفاً في 17 مباراة بالدوري المحلي مع ملبورن سيتي الذي توج بلقب الدوري الرابع في تاريخه.