بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يمدد عقد مدربه كومباني حتى 2029

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : مدد بايرن ميونيخ الألماني عقد مدربه البلجيكي فنسان كومباني لعامين حتى 2029 كما أعلن النادي البافاري الثلاثاء.

استلم كومباني منصبه في تموز/يوليو عام 2024 خلفا لتوماس توخل ونجح في موسمه الأول في قيادة الفريق الى استعادة لقب الدوري الذي خسره لصالح باير ليفركوزن في الموسم الذي سبقه.

وقال كومباني في بيان صادر عن ناديه "أنا ممتن جدا وأشعر بالفخر وأريد توجيه الشكر الى بايرن للثقة واجواء العمل التي توفرت لي منذ أيامي الاولى".

وتابع "لدي شعور باني هنا منذ فترة طويلة وأنا أفهم النادي جيدا".