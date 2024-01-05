أعلن الناطق باسم قوات الشرطة السودانية العميد فتح الرحمن محمد التوم عن وصول الفريق الفني لعاصمة سلطنة عمان “مسقط” لاستئناف خدمة استخراج الجوازات الجديدة والرقم الوطني من السفارة السودانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة: وصول الفريق الفني لبدء استخراج الجوازات والرقم الوطني في مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.