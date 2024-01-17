مدير شرطة ولاية شمال كردفان يشيد بانجازات دائرة الجنايات وشرطة محلية شيكان ويتفقد عدد من ادارات شرطة الولاية

وقف مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله ادم علي الانجازات الكبيرة لدائرة الجنايات بشرطة الولاية وشرطة محلية شيكان بحضور مدير دائرة الشئون العامة لشرطة الولاية و مدير دائرة الجنايات لشرطة الولاية ومدير شرطة محلية شيكان. ولدي تفقده دائرة الجنايات لشرطة الولاية تلقي سيادته تنويرا شاملا من رئيس قسم المباحث بالولاية عن المسروقات التي تم نھبها من شركة القطاع الكھربائي بالولاية والتي تتمثل في كمية من بطاطير التغذية الخاصة بالمحطة التحويلية لمدينة الابيض وبعض المعروضات الخاصة ببلاغات جنائية وتم تشكيل تيم مختص من مباحث الولاية وبمھنية ويقظة واحترافية تمكن التيم من ضبط والقبض علي عدد (١٠) بطارية تغذية وعدد (٥٥) ماسورة و(٢) بطارية جافة و(٢) لوح طاقة شمسية وعدد(٦) لوح زنك و(٣٥) ماسورة

يذكر ان اتيام الميدان ظلت تبذل جھود مقدرة لاسترداد بعض المسروقات التي نھبت بولاية الخرطوم والولايات الأخرى وتمر عبر الولاية وتسديد البلاغات التي ارتكبت.

وبشرطة محلية شيكان تلقي مدير شرطة الولاية تنويرا شاملا عن الحملات المنعية لمكافحة الظواھر السالبة وتنظيم الاسواق الراتبة التي تنفذھا قوات شرطة المحلية بالتعاون مع القوات المسلحة بدائرة الاختصاص واسفرت عن القبض على عدد (٨)بائعات خمور وعدد (٨) جركانات عرقي ومعدات لصناعة الخمور البلدية وتمت ابادةكمية كبيرة من الخمور البلدية قيد التصنيع وذلك بشمال المدينة ووجدت ھذه الحملات صدى طيبا وسط المواطنين وعبروا عن امتنانھم وتعاونھم مع شرطة الولاية لازالة كافة الظواھر السالبة.

مدير شرطةولاية شمال كردفان اشاد بالانجازات الكبيرة لدائرة الجنايات بشرطة الولاية وتسديدھا لعدد من البلاغات المھمة عبر مباحث الولاية مقدما الدعم المادي للاتيام طالبا منھم بذل المزيد من الجھود وكذلك اشاد سيادته بانجازات شرطة محلية شيكان المتوالية من خلال الحملات اليومية الراتبة لمحاربة الظواھر السالبة وتنظيم الاسواق ومعتادي الاجرام وازالة التشوھات البيئية بدائرة الاختصاص رافعا من الروح المعنوية للقوات مقدما لھم الدعم العيني والمادي طالبا منھم بذل المزيد من الجھود