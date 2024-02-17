شاهد بالفيديو.. أول ظهور للفنان مأمون سوار الدهب بعد شهر العسل يغني الأغنية الوطنية (يا وطني يا بلد أحبابي) خلال حفل خاص بالقاهرة

عاد الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب لإحياء الحفلات الغنائية بعد أن قضى إجازة شهر العسل مع زوجته بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن زواج الفنان الشاب كان حدث بارزاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي اهتم روادها بتفاصيل الزواج الأسطوري. وظهر مأمون في أول ظهور له بعد إجازة شهر العسل وهو يغني في حفل خاص بالقاهرة, وتغنى سوار الدهب خلال الحفل بالأغنية الوطنية (يا وطني يا بلد أحبابي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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