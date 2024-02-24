شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد يكشف الحقائق الكاملة لترحيله من السعودية بعد الشكوى التي قدمها سودانيين لكفيله بسبب المحتوى “القبيح” الذي يقدمه على المنصات

خرج نجم التيك توك السوداني الشهير أبو أحمد, في مقطع فيديو تحدث من خلاله عن الأخبار التي تحدثت عن ترحيله من المملكة العربية السعودية التي يقيم فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن نشطاء سودانيون كانوا قد أطلقوا مبادرة للقضاء على الظواهر السالبة للسودانيين المقيمين بالخارج والذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أصحاب المبادرة قد أكدوا تواصلهم مع كفيل نجم التيك توك أبو أحمد, من أجل ترحيله من المملكة بعد أن قدموا له إثباتات من حسابه على المنصة وصدر أمر ترحيله بالفعل وفقاً لتصريحاتهم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرج أبو أحمد في مقطع فيديو نفى من خلاله هذه الشائعات وأكد أنه مقيم في المملكة ويباشر عمله بصورة طبيعية, مؤكداً أنه مسؤول من نفسه ولا يعمل مع أحد حتى يبعده من السعودية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)