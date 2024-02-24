شاهد.. الفنانة هدى عربي تنشر مقطع فيديو لجمهورها وهو يملأ قاعة حفلها الضجة بالقاهرة وترد به على أعدائها: (قالوا ما بجيها زول والتذاكر غالية و في حفل مجاني في نفس اليوم وبضربوها)

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردت سلطانة الطرب على أعدائها بالمقطع الذي أظهر الحضور الجماهيري الضخم لحفلها الذي أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت الفنانة الشهيرة على المقطع تدوينة ردت بها على الذين توقعوا فشل الحفل, حيث قالت في تدوينتها التي حظيت بتفاعلات كبيرة:

( ما بجيها زول … التذاكر غالية …. لا في حفل مجاني في نفس اليوم ح يضربوها لغاية نفس اليوم مندوب سامي يدخل الصالة الساعة تمنية يصور القاعة قبل ما أنا أوصل ولا الحضور يكتمل بصور القاعة فاضية فيها حبة ناس وبصور فيديو بنتشر في القروبات حفل هدى عربي من غير حضور).

وتابعت هدى بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (بعد الحفل تدور تلفونات لا أصلا الحضور 400 نفر دة كلو وانا ما جايبة خبر للعلم القاعة فيها 1300كرسي).

وختمت سلطانة الطرب تدوينتها: (دة الحضور وللعلم التذاكر خلصت كانت من نقاط البيع قبل الحفل

شكراً ناس القاهرة دة الحضور ودة الجمهور ودة النور ذاتو.. فهمتوا !؟؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)